Après la victoire du Cameroun face à la Nouvelle-Zélande un peu plus tôt dans la soirée (2-1), l’équipe de France féminine allait forcément avoir un œil sur une autre rencontre de cette Coupe du Monde 2019, celle entre la Thaïlande et le Chili (groupe F). En effet, en fonction du résultat de la partie, les Bleues allaient connaître leur adversaire pour les huitièmes de finale. Au Roazhon Park de Rennes, le Chili s’est finalement imposé 2-0 grâce à un but contre son camp de Boonsing (48e) et une réalisation d’Urrutia (80e).

Du coup, l’équipe de France défiera bel et bien le Brésil au prochain tour (dimanche à 21h). En cas de victoire par trois buts d’écart de la sélection chilienne, les joueuses de Corinne Diacre devaient en effet défier le Cameroun, mais Lara a manqué un penalty pour les Chiliennes en fin de partie, laissant donc passer dans le même temps la qualification pour la phase finale. Dans l’autre match du soir, les Etats-Unis ont disposé de la Suède (2-0) et terminent donc en tête de la poule F. Les Américaines croiseront le fer avec l’Espagne en huitièmes. Les Suédoises seront elles opposées au Canada.

L’ensemble des huitièmes de finale :

1⃣6⃣ équipes, un #FIFAWWC pic.twitter.com/7WGa4qeQMq — Coupe du Monde Féminine de la FIFA (@fifacom_fr) 20 juin 2019

