Troisième et dernière journée de la phase de la poule C ce mardi soir, avec deux matches au programme, entre la Jamaïque et l’Australie, et le choc entre le Brésil et l’Italie. L’enjeu : sceller la qualification pour les huitièmes de finale. L’Australie s’est facilement défait de la Jamaïque (4-1) grâce à un quadruplé de Kerr.

Le match entre le Brésil et l’Italie s’est avéré plus serré, alors que la sélection auriverde avait plus de pression après son match perdu face à l’Australie. Comme souvent, elle s’en est remis à Marta, qui a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty à la 74e minute. L’Italie reste néanmoins première de son groupe, grâce au goal average, devant le Brésil et l’Australie, tous avec 6 points.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10