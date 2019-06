Qui allait rejoindre l’Italie en quart ? Dernier huitième de finale de ce Mondial féminin en France, la rencontre opposant les Pays-Bas au Japon laissait présager du spectacle. Le spectacle n’a pas manqué au Roazhon Park de Rennes, où le Japon aura joué, dominé et perdu, face à une équipe des Pays-Bas qui semblait plus solide au coup d’envoi, ouvrant le score par Lieke Martens, d’une sublime talonnade (1-0, 17e).

Mais les Néerlandaises laissaient la sélection nippone dicter son football la majeure partie de la rencontre. Yui Hasegawa égalisait avant la pause (43e) et le Japon dominait la seconde période. En manque de réussite, butant sur une Sari van Veenendaal héroïque ou sauvée par sa défense. Et c’est finalement une main de la capitaine japonaise, joueuse de l’OL, Saki Kumagai, qui offrait le penalty de la qualification à l’attaquante du FC Barcelone, Lieke Martens, qui ne tremblait pas et s’offrait un doublé (2-1, 90e+1). Cruel.

