Un début en fanfare. Deux matchs, quatre buts, c’est la feuille de route de Cristiano Ronaldo avec le Portugal depuis le début de la Coupe du Monde 2018. Malgré son âge avancé (33 ans) et sa longue saison avec le Real Madrid, le quintuple ballon d’or semble en grande forme. Unique buteur face au Maroc (1-0), la star portugaise a permis à sa nation de faire un grand pas vers la qualification. Après la rencontre, son sélectionneur Fernando Santos est revenu sur son état de forme.

« C’est parce qu’il a un super entraîneur (rires) ! Il est comme le vin de Porto, il sait tirer parti au maximum de ses capacités et de son âge. Il évolue constamment, pas comme les joueurs normaux. Il ne fera plus les mêmes choses qu’aujourd’hui dans deux ou trois ans, et ne fait plus des choses qu’il faisait il y a quatre ou cinq ans. Il se connaît très bien et sait ce qu’il peut faire. » A bon entendeur.