Auteur d’un triplé lors de l’entrée en lice du Portugal contre l’Espagne (3-3), Cristiano Ronaldo a encore montré son important avec la sélection portugaise. Abasourdi par cette performance, Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien a félicité son joueur et espère pouvoir compter sur lui de nouveau lors de la Coupe du monde au Qatar :« C’est spécial d’avoir un joueur comme lui à nos côtés. Nous devons en profiter et essayer de lui donner les meilleures conditions pour qu’il puisse marquer plus. C’est le meilleur au monde. Je suis tellement content qu’il soit Portugais et j’espère qu’au Qatar il marquera de nouveau, dans une autre Coupe du Monde. »

Le sélectionneur du Portugal a ensuite tenu à souligner la force de caractère de son numéro 7 : « Plus important que sa forme physique c’est sa forme mentale. Il a un esprit incroyable et une endurance physique incroyable. Même à 3-2, il était celui qui a porté l’équipe et a continué avec une confiance absolue. C’est inné, mais il joue aussi dans de grandes équipes et est toujours en finale, ce qui lui donne une perspective très différente. C’est génial d’avoir quelqu’un comme ça. »