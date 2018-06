Lundi, la Russie et l’Uruguay se disputeront la finale du groupe A. Les deux nations sont d’ores et déjà qualifiées pour les huitièmes de finale et auront donc comme objectif commun, décroché la première place du groupe.

Pour y parvenir, l’Uruguay devra faire sans son défenseur central José Gimenez. Touché au quadriceps droit, il sera forfait lundi face à la Russie, a annoncé sa fédération (AUF) par le biais d’un communiqué. Le joueur s’est contenté d’effectuer un « entraînement différencié » et « son évolution sera évaluée en vue d’un retour dans le groupe », peut-on lire.