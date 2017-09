Après les groupes A (France), B (Portugal) et H (Belgique), c’était au tour des groupes C, E et F de disputer leur 7e match des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, ce soir. Dans le groupe E, le Danemark est parvenu à mettre fin à l’invincibilité de la Pologne (4-0), et de quelle manière ! Le milieu du Werder Brême Thomas Delaney avait ouvert le score, avant que la nouvelle recrue de l’Atalanta Bergame, Andreas Cornelius et Nicolai Jorgensen n’aggravent le score. Christian Eriksen vint ensuite parachever le large succès danois. La Pologne conserve néanmoins la tête du groupe E (16 pts), devant le Monténégro (13 pts), vainqueur (0-3) du Kazakhstan, et le Danemark (13 pts).

Dans le groupe C, l’Allemagne a poursuivi son parcours sans faute, en s’imposant en République Tchèque (1-2), grâce à un coup de tête de Mats Hummels sur un coup franc de Toni Kroos, à deux minutes du terme. L’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, avait auparavant ouvert le score, avant que Darida n’égalise d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface. La Mannschaft rejoint la Suisse au rang des équipes à 7 victoires après les 7 premières journées. Dans le même groupe, seconde, l’Irlande du Nord a battu San Marin (0-3), après avoir tout de même douté 70 minutes, et compte dorénavant 6 points de plus que les Tchèques. Dans le Groupe F, l’Angleterre poursuit également son bon parcours, en ramenant une victoire de Malte construite en fin de rencontre (0-4), grâce à la « Tottenham connexion » Alli-Kane (doublé), puis à Ryan Bertrand et Danny Welbeck. Le duel Slovaquie-Slovénie a lui tourné à l’avantage des Slovaques, qui reviennent à deux points de l’Angleterre et prennent 4 longueurs d’avance sur des Ecossais vainqueurs en Lituanie (0-3).

Les résultats de la soirée

Groupe C

République Tchèque 1 - 2 Allemagne : T. Werner (4e), M. Hummels (87e) pour l’Allemagne, V. Darida (78e) pour la République Tchèque.

Norvège 2 - 0 Azerbaïdjan : J. King (32e, s.p.), R. Sadygov (60e, c.s.c.) pour la Norvège.

San Marin 0 - 3 Irlande du Nord : J. Magennis (70e, 75e), S. Davis (78e) pour l’Irlande du Nord

Groupe E

Kazakhstan 0 - 3 Monténégro : M. Vesovic (31e), F. Beciraj (53e), M. Simic (63e) pour le Monténégro.

Danemark 4 - 0 Pologne : T. Delaney (16e), A. Cornelius (42e), N. Jorgensen (59e), C. Eriksen (80e) pour le Danemark.

Roumanie 1 - 0 Arménie :

Groupe F

Malte 0 - 4 Angleterre : H. Kane (53e, 90+2), R. Bertrand (86e), D. Welbeck (90+1) pour l’Angleterre.

Lituanie 0 - 3 Ecosse : S. Armstrong (25e), A. Robertson (30e), J. McArthur (72e) pour l’Ecosse.

Slovaquie 1 - 0 Slovénie : A. Nemec (81e) pour la Slovaquie.