Championne du monde en 2010, l’Espagne ne sera pas sacrée cette année. La Roja a en effet été sortie par la Russie ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde (1-1 après prolongation, 3-4 t.a.b). La sélection dirigée par Fernando Hierro a pourtant tout tenté, et les chiffres le prouvent.

Sur la pelouse du Loujniki Stadium, Sergio Ramos et ses coéquipiers ont en effet réussi pas moins de 1006 passes ! Une statistique incroyable quand on sait qu’en face, les joueurs de Stanislav Cherchesov en ont réussi seulement 191, le tout en 120 minutes et non 90...