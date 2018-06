La Coupe du monde 2018 va bientôt démarrer. Dans exactement onze jours, la Russie affrontera l’Arabie Saoudite lors du match d’ouverture (14 juin, 17h). Présente dans le groupe de la France avec le Pérou et le Danemark, l’Australie tentera de faire mieux qu’en 2014 et 2010 et des éliminations au premier tour.

Après avoir réduit sa liste à 26 joueurs, Bert van Marwijk a dévoilé ce dimanche sa liste définitive avec 23 Australiens. Le sélectionneur de 66 ans a décidé d’écarter Fran Karacic (NK Lokomotiva), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa) et James Troisi (Melbourne Victory).

Les 23 joueurs de l’Australie :

Gardiens : Brad Jones (Feyenoord), Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (KRC Genk)

Défenseurs : Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Samsung Blue Wings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshopper Zurich)

Milieux : Joshua Brillante (Sydney), Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (VfL Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic)

Attaquants : Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets)