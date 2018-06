L’entrée en lice de la France en Coupe du Monde 2018 fut difficile. Une victoire 2-1 aux forceps face à l’Australie, mais le plus important était clairement la victoire pour ce match d’ouverture. Jeudi après-midi, les Bleus vont disputer leur deuxième match de poules face au Pérou.

Une nouvelle victoire permettrait à l’équipe de France de faire un grand pas vers la qualification. Et les Français sont confiants pour ce match. D’après un sondage Odoxa Groupama réalisé pour RTL et BeIN Sports, 67% des Français pronostiquent un succès des Bleus, le plus souvent sur le score de 2-1. Réponse jeudi aux alentours de 19h.