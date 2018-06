A force de travail et d’abnégation, Manuel Neuer a gagné son contre-la-montre et devrait bel et bien garder les cages de l’Allemagne pour la Coupe du monde en tant que titulaire dans les cages. Toutefois, il y a de nombreuses interrogations qui demeurent, notamment au niveau du temps de jeu et de son manque de compétition à haut niveau. Celui qui a longtemps été considéré comme le meilleur portier au monde retrouvera-t-il ses meilleures sensations ? Lors d’une interview accordée à la Gazetta dello Sport, le principal intéressé a tenté d’apporter quelques éléments de réponses.

« Je n’ai jamais perdu ma confiance et maintenant je suis convaincu que je peux gérer l’intensité d’un tournoi comme la Coupe du Monde. Mais quand vous êtes blessé et rééduqué tous les jours, vous avez des moments avec le moral, d’autres moins bons. Ce fut une période difficile, longue mais aussi avec des aspects positifs, a-t-il confié. J’ai toujours été optimiste. Si je n’y avais pas cru, je ne serais pas là pour parler de ma Coupe du Monde. Maintenant, le risque de blessure s’applique à moi ainsi qu’à tous les autres joueurs. Je n’ai pas peur, je suis confiant, je suis super motivé, le gardien de but n’a pas à donner à l’équipe un sentiment de peur ».