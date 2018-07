Battue par l’Angleterre ce samedi en quarts de finale (0-2) de la Coupe du monde 2018, la Suède va donc quitter la Russie dans quelques jours. Titulaire lors des cinq matches de sa sélection lors de ce Mondial, Marcus Berg n’a pas inscrit le moindre but, alors qu’il n’a été remplacé qu’une seule fois (contre le Mexique, Ndlr).

Et l’attaquant de 31 ans a réalisé une triste performance puisqu’il il a tenté 15 tirs en Russie sans marquer... Un joueur a pourtant déjà fait pire dans l’histoire, puisqu’en 2010, l’Argentine Lionel Messi avait tiré 29 fois au but pour zéro but inscrit. Cette Coupe du monde est donc à rapidement oublier pour Berg.