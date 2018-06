Pour avoir évolué en Angleterre (Chelsea) durant de nombreuses années, Obi Mikel connaît la qualité du football anglais. Mais lors du match amical face à l’Angleterre (défaite 2-1), le milieu nigérian a pu le voir d’encore plus près. Et à l’écouter, la sélection des Three Lions a les armes pour soulever la Coupe du Monde le 15 juillet prochain.

« Je pense qu’ils ont une très bonne chance d’aller jusqu’au bout car la jeunesse et l’énergie de cette équipe… tu peux le sentir. Je pense que le rythme dans cette équipe, tu peux le ressentir, et c’est ce pourquoi nous avons eu autant de mal lors de la première période. Je pense que l’Angleterre a de bonnes chances », a déclaré Obi Mikel dans des propos relayés par Sky Sports.