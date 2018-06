L’assistance vidéo à l’arbitrage est l’une des nouveautés du Mondial 2018. Toutes les nations participantes ont eu le droit à un briefing sur le règlement d’utilisation du système. Alors forcément, c’est un sujet qui revient souvent sur le tapis. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, le défenseur du Portugal, Pepe, a donné son avis.

« Il y a des actions qui ne nécessitent pas le VAR. Sur le premier but marqué par l’Espagne, il n’y avait pas besoin d’assistance vidéo. Même Diego Costa a reconnu qu’il y avait faute. C’est pareil pour le penalty non sifflé pour Cristiano Ronaldo contre le Maroc. Les images ont montré qu’il était accroché et poussé. Je suis sûr que si ça n’avait pas été lui, ils auraient sifflé penalty ».