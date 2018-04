Euro 2016 en France. Renato Sanches soulève le plus beau trophée de sa jeune carrière. Avec le Portugal, il remporte à 18 ans le championnat d’Europe face au pays hôte. Avant même qu’il dispute la compétition, le FC Bayern Munich s’était assuré les services du milieu portugais pour 35 millions d’euros - et attendait beaucoup de lui. Mais au lieu d’exploser, Sanches a déçu et s’est retrouvé prêté à Swansea cette saison. Après le triomphe de l’Euro 2016, le Portugal a pour ambition de jouer les premiers rôles lors du Mondial en Russie, en juin prochain. Mais c’est certainement sans Renato Sanches que la Seleção cherchera à décrocher sa première Coupe du Monde.

C’est en tout cas le point de vue de Carlos Carvalhal, son manager à Swansea, qui ne se fait que peu d’espoir pour son poulain. « La Coupe du Monde est hors de portée de Renato », a déclaré le coach lusitanien, avant d’ajouter : « le Portugal a beaucoup de bons joueurs et sa condition physique est vraiment trop mauvaise. » Avec seulement 12 apparitions avec le club gallois cette saison, le milieu de 20 ans qui n’a pas été épargné par une grave blessure à la cuisse ne devrait pas avoir récupéré pour une compétition qui débute dans 8 semaines. « Lorsqu’il s’agit d’aborder des matches à haute intensité, où il y a de l’attente, il a juste mal. Il est frustré, mais c’est la réalité, » a conclu le coach des Swans. Un constat implacable.