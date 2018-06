Titulaire indiscutable à Southampton et régulièrement appelé en sélection anglaise (19 capes, 1 but), Ryan Bertrand ne sera pas du voyage. Une déception énorme pour l’ancien joueur de Chelsea. Après une conversation téléphonique avec un journaliste du Daily Mail, le latéral gauche a estimé qu’il avait sa place au sein de la formation des Three Lions : « Sur des comparaisons individuelles, je mérite d’être dans l’avion. J’ai évalué mon temps de jeu et mes contributions par rapport à mes concurrents et j’ai été très compétitif, sinon en tête des statistiques. Je n’ai pas vraiment compris la logique. Avec les chiffres, ça n’a pas vraiment été le cas. »

Il a ensuite fait part du moment où il l’a appris la nouvelle par l’intermédiaire du sélectionneur Gareth Southgate : « Quand le téléphone a sonné... je suis resté silencieux, choqué. La conversation fut brève. Il a annoncé la nouvelle, il y avait des silences maladroits et puis c’était fini. Je n’ai pas essayé de le convaincre qu’il avait tort. C’était inutile, c’était fait, la décision était prise. J’étais assez confiant sur ma présence au Mondial. J’avais été fortement impliqué lors de la campagne de qualifications, donc c’était une surprise. Il n’y avait pas eu d’allusions au cours des rencontres précédentes que je devais changer quelque chose – ou que je serais exclu. »