Du 23 mai au 15 juin 2019, la Coupe du Monde U20 se tiendra en Pologne. Vainqueur de la compétition en 2013, l’équipe de France sera présente. Et le tirage au sort de la phase de poules avait lieu ce dimanche après-midi.

Les joueurs de Bernard Diomède défieront le Panama, le Mali et l’Arabie Saoudite dans ce premier tour du Mondial 2019. Les trois matches des Tricolores seront joués du jeudi 23 au vendredi 31 mai 2019, tandis que la phase finale de la compétition débutera le dimanche 2 juin.

We have our #U20WC Poland 2019 groups

What do you think is the toughest group ? pic.twitter.com/Ty0d9XcauX

— FIFA.com (@FIFAcom) February 24, 2019