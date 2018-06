Au lendemain du lancement de cette Coupe du monde 2018, le premier choc avait lieu au Fisht Stadium de Sotchi. Pour cette deuxième rencontre du groupe B, après la victoire de l’Iran contre le Maroc (1-0), le Portugal et l’Espagne se défiaient. Pour l’occasion, Fernando Santos alignait un 4-4-2 avec Cristiano Ronaldo et Gonçalo Guedes en pointe. Côté espagnol, la première composition de Fernando Hierro n’était pas une surprise. Dans son 4-2-3-1, le sélectionneur espagnol faisait confiance à Diego Costa en attaque avec le trio David Silva-Isco-Iniesta derrière lui. Dès les premiers instants, la Seleçao Das Quinas prenait l’avantage. Après une faute de Nacho sur lui-même, CR7 ouvrait le score sur penalty (4e, 1-0). Après deux réactions espagnoles avec David Silva (10e, 21e), Diego Costa égalisait pour la Roja après un bon travail devant Fonte (23e, 1-1). Les Espagnols continuaient sur leur lancée puisqu’Isco trouvait la barre (26e) et Andrés Iniesta n’était pas loin du deuxième but de son équipe (35e). Dans le dur, les Portugais reprenaient néanmoins l’avantage grâce à l’inévitable Ronaldo, qui profitait d’une énorme boulette de David De Gea sur sa frappe (43e, 2-1).

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre restait assez élevé. Après seulement quelques minutes, l’Espagne, comme en première période, relançait totalement la rencontre en égalisant une nouvelle fois. Sur un coup franc de David Silva, Sergio Busquets trouvait Diego Costa de la tête qui terminait le travail devant le but portugais (54e, 2-2). Reboostés, les hommes de Fernando Hierro arrivaient ensuite à prendre l’avantage pour la première fois de la partie. Sur un ballon mal renvoyé par ses adversaires, Nacho décochait une sublime demi-volée qui terminait au fond avec l’aide du poteau (58e, 2-3). Dès lors, les occasions se faisaient de plus en plus rares et les deux équipes n’arrivaient plus à créer le danger. Grâce à une belle gestion par la suite, l’Espagne réussissait à conserver ce court avantage de longs instants, mais Cristiano Ronaldo en décidait autrement. CR7 offrait en effet un point à son équipe en marquant un bijou sur un coup-franc direct, laissant David De Gea sur ses appuis (88e, 3-3) ! Après un magnifique spectacle, les deux nations se quittaient donc sur un match nul plutôt logique.