Après la victoire de la France face à la Croatie en finale de la Coupe du Monde (4-2), Benjamin Mendy a partagé sa joie au micro de Bein Sports : « Un truc de fou ! Il y a un ami à moi qui m’a envoyé une photo quand j’étais jeune avec un maillot de l’équipe de France. Maintenant, on vit ce moment-là. C’est magnifique. »

« Il y a beaucoup de joueurs qui en reverraient. A jamais, je pense que ce groupe sera dans le cœur. (…) Les organisateurs sont venus la chercher (la coupe du Monde, ndlr) dans le vestiaire. On ne voulait pas la rendre (rires). On attend avec impatience la deuxième étoile. Et on attend les Champs-Elysées, ça va être le bordel. »