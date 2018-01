Après la traditionnelle trêve hivernale, la football reprend ses droits en Espagne. Du côté de la Galice, le Real Madrid n’a déjà plus le droit à l’erreur face au Celta Vigo. Relégués à quatorze points du leader Barcelone, avec un match en retard, avant la 18e journée, les Merengues pointent à une inquiétante 4e place et les choix de Zinedine Zidane sont de plus en plus contestés.

Pour cette rencontre, le Celta Vigo se présente dans un 4-3-3 avec Aspas et Sisto. Zinedine Zidane a quant à lui opté pour un 4-4-2 en losange. Il est cependant privé de Karim Benzema, en phase de reprise, et Sergio Ramos, touché à un mollet.

Les compositions d’équipes :

Celta Vigo : Ruben- Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Radoja, Wass, Hernandez - Gomez, Aspas, Sisto.

Real Madrid : Navas - Achraf, Nacho, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Cristiano Ronaldo, Bale