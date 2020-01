Après l’arrivée de Filip Bradaric, le Celta Vigo a enregistré un deuxième renfort dans ce mercato hivernal, celui de Fedor Smolov (29 ans). Le Russe est prêté jusqu’à la fin de la saison, il arrive du Lokomotiv Moscou où il a inscrit 4 buts en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Passé par le Dinamo Moscou ou encore Krasnador, l’attaquant est un joueur d’expérience avec notamment 39 sélections avec la Russie et plus de 40 matches de Coupe d’Europe. « Le RC Celta enrichit son attaque avec les buts et le talent de Fedor Smolov », s’est réjoui son nouveau club sur son site officiel. En Espagne, une mission de taille l’attend, l’opération maintien. Actuellement 18e de Liga (17 points), le Celta est en grand danger.