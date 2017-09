Plus jeune joueur aligné sur le terrain côté Celtic, Anthony Ralston (18 ans) s’est immédiatement mis Neymar à dos. Tout le long du match entre le Celtic Glasgow et le PSG (0-5), le duel entre le Brésilien et l’Ecossais fut rude. Le joueur du Celtic a même usé de fautes sur son homologue du PSG. A la fin de la rencontre, quand Ralston retrouve Neymar pour lui serrer la main et échanger son maillot, Neymar refuse et le repousse des deux mains.

The Independent relate les propos du jeune latéral après la rencontre. Visiblement, Ralston l’a déjà oublié : « Ce n’est pas grave. Je ne m’y attendais pas trop mais si c’est sa façon d’être, pas de problème. Je ne vais pas faire d’insomnie pour ça. Tout le monde est différent. Les fautes sur Neymar ? Je me suis préparé à défendre sur lui comme n’importe quel autre attaquant. »