L’information paraissait surprenante. Hier, jour de Noël, Sky Sports révélait que le Celtic Glasgow avait dit oui pour une offre de 20 M€ de Brighton concernant Moussa Dembélé.. Depuis le BBC a affirmé le contraire et surtout Sky Sports a retiré son article de son site internet. Ce mardi, c’est au tour de Brendan Rodgers, l’entraineur des Bhoys, de démentir cette information en conférence de presse.

« Il n’y a pas eu de contact entre les clubs, et Moussa est encore un joueur du Celtic. Il n’y a pas d’offre et pas de discussion. S’il sera toujours là après le mercato ? Je ne peux pas le dire. Je vis dans le monde du football moderne et je vais vous dire des choses qui vont vous paraître idiotes. Quelqu’un pourrait venir avec une offre qui est une somme astronomique pour le club et le joueur et, si le joueur veut y aller... c’est le football moderne. Nous voulons garder les meilleurs joueurs, mais comme toujours, nous devons toujours avoir un œil sur la situation de chacun. »