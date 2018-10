Sélectionné à 5 reprises avec l’équipe de France entre 2013 et 2015, Geoffrey Kondogbia (25 ans) a décidé de désormais défendre les couleurs de la République Centrafricaine, son pays d’origine. Le milieu de terrain du FC Valence, qui a connu sa première contre la Côte d’Ivoire ce week-end, a expliqué le pourquoi de cette décision au cours d’un entretien accordé au micro de RFI. « C’est vrai que je n’en ai jamais parlé. Ce que les gens ne savent pas, c’est que j’ai toujours voulu jouer pour la République centrafricaine. Mon rêve, c’était de jouer pour la Centrafrique. Ce qui n’était pas le cas de mes proches, de mes amis et de membres de ma famille. Ils n’étaient pas d’accord. Je pense que c’était par rapport à ma carrière et à ce que l’équipe de France pouvait apporter », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« J’ai fait abstraction de mon souhait. J’ai essayé de jouer le jeu en me disant que "oui, c’est un plus au niveau de la carrière footballistique". Mais, moi, j’ai toujours voulu jouer pour la République centrafricaine. Ce qui m’a, on va dire, « sauvé », c’est la déception de mes proches. Ceux qui étaient contre ma venue en équipe de RCA ont vu que je n’étais plus appelé en équipe de France. Ils m’ont, entre guillemets, laissé partir. Voilà la raison générale. Mais je veux préciser que ça n’a rien à voir avec ce que je ressens. Je me sens Français et Centrafricain. J’ai juste pensé dès mon plus jeune âge que mon aide serait plus profitable à la République centrafricaine qu’à la France. C’est comme dans une famille. Quand tu as deux frères, si l’un d’entre eux a besoin d’aide, tu te tournes davantage vers lui », a-t-il ajouté. C’est dit.