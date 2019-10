Libre après son départ du Stade Rennais, Sabri Lamouchi cherchait un nouveau challenge à relever. Alors que son nom avait été brièvement cité du côté de l’Olympique Lyonnais, il a finalement pris les commandes de Nottingham Forest en Championship. Et ses débuts sur le banc du club anglais sont plus que réussis.

Ce vendredi, Sabri Lamouchi a été élu manager du mois de septembre en Sky Bet Championship. Il faut dire que le mois derniers, son équipe s’est imposée à trois reprises en trois rencontres de championnat. Elle partage d’ailleurs la première place du classement avec WBA (22 points chacun).

Nine points from nine

Congratulations Sabri Lamouchi on the September #SkyBetChampionship Manager of the Month award.https://t.co/ctUZL1OIEN#EFL | @NFFC pic.twitter.com/CqAhqj2LPW

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 11, 2019