Chaque week end, Foot Mercato fera un retour sur les transferts officiels de ce mercato d’été. Mais nous reviendrons également sur toutes les actualités chaudes de la fin de la semaine.

Cette semaine, certains dossiers se sont conclus à la dernière minute du mercato. Si en France, on a connu certains joueurs qui sont revenus au bercail à l’image de Nampalys Mendy à Nice ou encore à Gianelli Imbula qui arrive tout juste à Toulouse. De son côté, l’AS Monaco a recruté sur le plan offensif avec les arrivées de Stevan Jovetic et Keita Baldé. A l’étranger, c’est Tottenham qui a surpris Chelsea et qui a récupéré Fernando Llorente à Swansea. En Espagne, Loïc Rémy est arrivé à Las Palmas pour relancer sa carrière. Même cas pour Guedes qui quitte le Paris Saint-Germain pour aller du côté de Valence. Dans les dernières heures du mercato en France, il y a eu également du mouvement. L’Olympique de Marseille a enfin trouvé son attaquant avec Mitroglou et le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 145 M€ + 35 M€ de bonus.