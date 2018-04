Le LOSC vit une saison extrêmement compliquée. Dix-neuvième de Ligue 1, le club nordiste joue sa survie dans l’élite du football français. Après Florent Balmont, c’est au tour d’un ancien joueur emblématique du LOSC, Aurélien Chedjou (2008-2013) de tacler la méthode des nouveaux dirigeants.

« Les nouveaux dirigeants se sont trompés. Quand vous arrivez dans un club qui a une histoire, vous vous appuyez, au moins au début, sur des cadres. Là, ils avaient Rio ( Mavuba), ( Marco) Basa, ( Vincent) Enyeama… Ce sont quand même des gens qui connaissent le foot. Ils savent que, pour mettre un projet en place, il faut du temps, a-t-il déclaré dans L’Equipe. À Lille on a cassé un truc, ce sont les anciens. On a retiré tous ceux qui ont fait l’histoire du club. Tous les tauliers qui pouvaient passer le témoin, on les a poussés dehors. Pas comme de la m... mais presque. »