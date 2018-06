Quelque peu refroidies, les négociations entre Chelsea et Maurizio Sarri ont repris. Un accord pourrait être trouvé avec le Napoli et le technicien transalpin devrait rejoindre les Blues. Sport Mediaset fait état d’un contrat de deux ans plus une année en option.

À Londres, le futur ex-coach des Partenopei recevra une rémunération de 5 millions d’euros par an. Il prendrait pour adjoint Gianfranco Zola, une légende du club basé à Stamford Bridge (311 matches, 80 buts). Seule incertitude pour Chelsea, la situation de son entraîneur actuel, Antonio Conte.