Dimanche, Chelsea affrontera Arsenal à Wembley pour le célèbre Community Shield. Pour cette rencontre prestigieuse, Antonio Conte a effectué un petit point sur l’état de santé d’Eden Hazard et Tiémoué Bakayoko.

Le technicien transalpin a confirmé que les deux protagonistes manqueraient à l’appel non seulement dimanche, mais aussi pour la reprise de la Premier League face à Burnley une semaine plus tard. « Hazard et Bakayoko sont indisponibles pour le match de dimanche et manqueront sûrement le match face à Burnley. Ils travaillent très dur pour revenir de leurs blessures contractées plus tôt cet été, » a confié Conte.