Restera ? Restera pas ? L’avenir d’Antonio Conte sur le banc des Chelsea est toujours aussi flou. Le technicien italien a d’ailleurs exprimé son inquiétude dernièrement à ce sujet. Et en interne, son départ pourrait en décevoir plus d’un, à commencer par Tiémoué Bakayoko. Arrivé l’été dernier chez les Blues, le milieu français, qui a expliqué que Conte n’avait encore rien dit à l’équipe, préfère garder l’Italien à ses côtés.

« En tant que joueur, je serai déçu. Nous aimons tous travailler avec lui et avons cette relation sur le long-terme », a lâché le joueur de 23 ans à Sky Sports. Et pour cause. Avec Antonio Conte, l’ancien Monégasque s’est amélioré : « Je travaille avec lui depuis un an et j’ai énormément progressé sous sa direction. » Espérons pour Tiémoué Bakayoko qu’Antonio Conte soit toujours au sein de la formation londonienne la saison prochaine