Prêté en janvier par Chelsea au Borussia Dortmund, Michy Batshuayi (24 ans) s’est immédiatement adapté à la Bundesliga, inscrivant 7 buts en 10 apparitions. L’attaquant belge, sélectionné avec la Belgique pour le Mondial en Russie, est censé revenir chez les Blues, puisque son prêt n’incluait pas d’option d’achat. Toutefois, en conférence de presse ce vendredi, l’ancien Marseillais avait l’air d’être dans le flou concernant son avenir.

« À Dortmund, j’ai eu beaucoup de confiance et d’amour car à Chelsea, je n’ai jamais joué deux matches consécutifs je crois. J’ai beaucoup appris et pris beaucoup de plaisir là-bas. Je ne pense pas à mon avenir et à l’après-Coupe du Monde. Je ne pense qu’à la préparation pour le Mondial. Il y a eu des contacts entre Chelsea et Dortmund, mais je ne suis pas au courant de ce qui s’est dit. J’aime beaucoup les deux clubs. Ne me demandez pas où je préfère jouer, je ne souhaite pas répondre à cela », a-t-il lancé, relayé par la RTBF. Affaire à suivre...