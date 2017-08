Chelsea est lancé tête baissée dans le sprint final du mercato. Un dernier col à franchir pour les Blues qui connaissent quelques obstacles. Concernant Danny Drinkwater, le joueur est prêt à venir, et a même fait une demande de transfert, mais Leicester se montre très exigeant financièrement. Pour Ross Barkley, Everton a rejeté la proposition des champions d’Angleterre 2017. Enfin, pour Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal n’est pas fermé à un départ finalement mais le joueur, lui, veut rejoindre Liverpool.

Heureusement pour les pensionnaires de Stamford Bridge, ils connaissent moins de soucis pour le dossier concernant l’attaquant. Ce n’est un secret pour personne, Fernando Llorente (Swansea) plaît beaucoup à Antonio Conte, qui veut absolument le recruter. D’après AS, le transfert pourrait être bouclé aujourd’hui. On parle d’un montant de 15 millions d’euros pour l’Espagnol qui va venir donc concurrencer Michy Batshuayi et Alvaro Morata, arrivé cet été.