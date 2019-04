Révélation de la saison du côté de Chelsea, Callum Hudson-Odoi ne rejouera plus cette saison. Face à Burnley lundi soir (2-2), l’international anglais a dû laisser sa place à Pedro juste avant la pause, à la 41e minute, à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Et le principal concerné a été opéré avec succès.

« Callum a subi avec succès une intervention chirurgicale pour sa rupture du tendon d’Achille hier soir. Il ratera le reste de la saison et passera l’été en réhabilitation afin de reprendre l’entraînement complet dès que possible », peut-on lire dans le nouveau communiqué des Blues publié ce mercredi.