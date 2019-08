Pour son premier match de Premier League de la saison, le Chelsea de Frank Lampard s’est lourdement incliné face à Manchester United (0-4). Dans son onze de départ, l’ancien joueur des Blues a aligné beaucoup de jeunes du centre de formation. Un moyen de pallier à l’interdiction de recrutement et aux départs de certains joueurs cadres comme Eden Hazard.

Pour le site Evening Standard, César Azpilicueta (29 ans) a expliqué qu’il faut faire confiance à ce type de joueurs. « Nous savons que nous avons une académie fantastique et qu’ils ont eu une expérience fantastique en prêt. S’ils sont ici, c’est parce qu’ils le méritent. Ils se battent à chaque séance d’entraînement. Tous les garçons s’entraînent pour jouer dans la première équipe de Chelsea depuis leur jeunesse et nous avons maintenant une énorme opportunité de créer un groupe fantastique, d’apprendre de chaque match. Hier, il est évident que tout le monde aimerait commencer mieux, mais nous devons faire face à la réalité et en devenir plus forts », a déclaré le défenseur.

