Dans les tuyaux depuis plusieurs jours déjà, la prolongation de César Azpilicueta (29 ans) a été annoncée par Chelsea sur son site internet, ce mardi. Le défenseur espagnol, arrivé en 2012 chez les Blues et cette saison capitaine de la formation de Premier League, a prolongé son contrat jusqu’au mois de juin 2022.

Cette saison, l’ancien Marseillais a joué l’intégralité des 14 journées de championnat. « Je suis vraiment heureux de prolonger mon bail ici à Chelsea. Depuis que je suis arrivé, j’ai ressenti la joie et la responsabilité de jouer pour ce club, pour ces fans et chaque fois que je vais sur le terrain, j’essaie de faire de mon mieux. J’espère qu’il y a beaucoup de bonnes choses à venir et que nous pourrons garder Chelsea tout en haut », a-t-il déclaré. Après N’Golo Kanté, c’est un autre cadre de Maurizio Sarri qui renouvelle son engagement.