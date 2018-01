Michy Batshuayi est régulièrement annoncé sur le départ de Chelsea depuis un an mais cet hiver ça semble être la bonne fenêtre de tir. Hier, la presse espagnole assurait que le Belge avait donné son accord pour rejoindre le FC Séville sous forme d’un prêt payant de 1,5 M€ mais sans option d’achat. La rumeur enfle et son entraîneur Antonio Conte a préféré ne pas en dire plus en conférence de presse ce mardi.

« Tout ce que je sais, c’est que pour l’instant, Michy Batshuayi est un joueur de Chelsea. Il fait partir de l’équipe, et demain, il doit jouer face à Norwich City. Il va recevoir l’opportunité de prouver qu’il mérite de jouer pour Chelsea. C’est la réalité. Son futur, je ne sais pas de quoi il sera fait. C’est la Direction qui prend la décision finale, pas moi. » Réponse dans les prochains jours donc.