C’est l’histoire qui agite toute l’Angleterre, mais aussi toute l’Europe. Où va donc signer Alexis Sanchez alors qu’il ne lui reste que six mois de contrat à Arsenal. Pour le moment, il semble que ce soit Manchester United qui tienne la route.

Mais cela intéresse tout le monde. Lors d’une conférence de presse de Chelsea, les journalistes ont demandé à Antonio Conte si ses dirigeants tentaient de faire signer l’international chilien. Le boss des Blues a répondu « je ne crois pas ».

Asked if the club are trying to sign Alexis Sanchez, Conte says : 'I don't think so.'

