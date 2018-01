La tension est palpable concernant l’avenir d’Antonio Conte à Chelsea. Cet été déjà, plusieurs médias anglais avaient relaté des relations compliquées entre le technicien italien et le club londonien. Au point d’évoquer un départ de ce dernier, alors qu’il lui reste encore une année de contrat.

Dans des propos relayés par The Telegraph, Antonio Conte a tenu à mettre les choses aux clairs quant à son avenir à Londres. « Tout est possible. Mais j’ai encore une année de contrat, et dans ce cas, je pense que le club devra me renvoyer, a déclaré Conte. Je suis entièrement dévoué à Chelsea, travailler avec mes joueurs pour essayer d’améliorer le club. Je suis pleinement engagé dans cela et je suis heureux dans ce que je fais maintenant et ce que j’ai fait dans le passé. »