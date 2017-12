Ce jeudi, la presse anglaise annonçait que Chelsea penserait à prêter Michy Batshuayi à l’AS Monaco dans le but d’attirer Thomas Lemar dans ses filets cet hiver. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Southampton, Antonio Conte a abordé le cas Michy.

Le technicien des Blues ne veut pas entendre parler d’un départ de son attaquant belge. « Il fait partie de mon équipe. Batshuayi était out pour trois semaines et il a eu des difficultés pour retrouver une bonne condition physique. A présent il est dans une bonne forme. Mais si vous comparez à la saison dernière, il joue plus, » a ainsi décrypté Conte.