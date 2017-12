Michy Batshuayi a débuté sa deuxième saison sous le maillot de Chelsea. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui a claqué 7 buts en 15 matches toutes compétitions confondues, n’est pas un titulaire en force aux yeux d’Antonio Conte.

Son entraîneur a d’ailleurs confié au sujet de l’international belge qu’il en attend plus s’il veut jouer et se faire une place dans son onze. « Il doit me montrer qu’il est meilleur que Morata ou encore qu’Eden Hazard. C’est très simple. Mais n’oubliez pas que Michy joue plus cette saison que la précédente ».