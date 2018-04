Depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Antonio Conte à Chelsea cristallise l’attention. Annoncé sur le départ des Blues en juin prochain, le technicien transalpin sait que ses jours sont comptés à Londres. Sur Sky Sports Italia, Gianluca Vialli estimait même que l’ancien sélectionneur italien ne devait pas attendre pour partir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Conte a vivement réagi aux allégations de son compatriote.

« Gianluca est un ami mais je ne lui ai plus parlé depuis un an. C’est très difficile pour moi cette saison. J’entends beaucoup de rumeurs sur moi, mais la seule vérité est que je suis engagé pour ce club (jusqu’en 2019), j’ai un contrat avec ce club et je travaille très dur pour lui. Tout le reste n’est pas vrai, » a ainsi commenté Antonio Conte. Dimanche (17h30), Chelsea affronte West Ham pour le compte de la 33e journée de Premier League.