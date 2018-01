Un clash. Ce week-end, José Mourinho et Antonio Conte se sont envoyés des punchlines mythiques. Après des propos du coach de Chelsea, le Special One a répliqué en taclant à la gorge l’Italien. « Je n’ai pas besoin que l’entraîneur de Chelsea me dise que j’ai fait des erreurs. Oui, j’ai fait des erreurs dans le passé. Désormais, je me contrôle davantage. Cela ne signifie pas que ma passion n’est pas la même. Je vais sûrement faire des erreurs dans le futur. En tout cas, ce que je sais, c’est que je ne vais jamais me faire suspendre pour avoir truqué des matches ». La réponse de l’ancien coach de la Juventus ne s’est pas faite attendre. « Vous devez savoir la vérité, il est vrai que j’ai été banni pendant quatre mois pour cette histoire de matchs truqués. J’ai demandé un vrai procès et ils m’ont innocenté ... Avant de faire ce genre de commentaire vous devez faire très attention, parce que tu montres que tu es un homme petit ».

Ce mardi, Conte était de passage en conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur ces échanges tendus avec son homologue mancunien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a toujours pas digéré ses déclarations. « J’ai le regard d’une personne qui a des regrets ? Je ne pense pas. Nous avons tous les deux dit des choses et nous verrons ce qu’il se passe dans le futur ». La FA pourrait-elle intervenir pour régler définitivement le contentieux entre les deux managers ? « Il a utilisé des mots sérieux, il a dit des mots sérieux. Je n’oublierai pas ça. Ce n’est pas un problème de club, c’est un problème entre moi et lui. J’arrête ». Ambiance.