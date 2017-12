La saison de David Luiz à Chelsea ressemble pour le moment à un calvaire. Tancé par son entraîneur le mois dernier, le voici blessé depuis 3 semaines (la rencontre face à Qarabag en Ligue des Champions le 22 novembre dernier, ndlr) et incapable de rejouer. Antonio Conte a donné des nouvelles inquiétantes du Brésilien en conférence de presse, se montrant assez inquiet pour son genou.

« David a une grosse inflammation à un genou et nous essayons de résoudre cette situation avec le médecin, il est important d’évaluer la situation jour après jour. Je ne sais pas quand il pourra revenir avec nous. Lors des derniers jours, il a travaillé dans la piscine et aujourd’hui (vendredi) je l’ai vu sur le terrain en train d’essayer de courir un peu mais très lentement. C’est un problème sérieux mais nous devons le résoudre dès que possible. » Chelsea reçoit Southampton ce samedi à 16h.