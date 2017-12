Dans quelques jours ouvrira officiellement le mercato d’hiver. Une période charnière pour de nombreux clubs à l’image de Chelsea, qui compte sur ce marché pour tenter de revenir sur Manchester City, solide leader de Premier League. En conférence de presse ce jeudi, le coach italien a avoué : « Une période difficile va commencer, pour chaque club et chaque coach car c’est une période où il y aura beaucoup de rumeurs. Certaines rumeurs sont vraies, d’autres sont fausses ».

« Nous devons être prêts à faire face à la situation. Je pense que la meilleure façon de le faire est de ne pas lire ce qu’il se dit et de seulement parler avec le club pour essayer d’améliorer notre équipe si c’est possible ». Enfin, Conte a été interrogé au sujet de départs éventuels puisque l’on parle de ceux d’Eden Hazard (à MU) ou de David Luiz (Arsenal, Real Madrid notamment). « Il y a beaucoup de rumeurs actuellement et nous devons être prêts à y faire face. Mais en même temps, nous devons être concentrés sur le jeu, sur le fait de prendre les matches les uns après les autres ».