Antonio Conte flaire le bon coup. D’après The Express, le technicien italien aurait demandé à sa direction de prolonger Eden Hazard et Thibault Courtois avant la Coupe du Monde. Conte anticipe que les deux internationaux belges brillent en Russie et soient ensuite convoités par les plus grandes écuries européennes.

Soit les Blues conservent leur deux virtuoses grâce à ces bails prolongés, soit ils les vendent à des prix exorbitants. Le portier est lié à Chelsea jusqu’en 2019, Hazard jusqu’en 2020. « Thibault est l’un des meilleurs gardiens du monde. Peut-être le meilleur. Et puis… il y a Eden. Le club sait l’importance qu’on ces deux joueurs. Je serais très heureux s’ils pouvaient prolonger » a déclaré Conte.