Il y a deux semaines, les instances anglaises ont décidé de suspendre les championnats locaux, dont la Premier League, à cause de la pandémie de coronavirus. L’Angleterre n’a en effet pas été épargnée et certains joueurs et entraîneurs ont été touchés, comme Callum Hudson-Odoi. L’ailier de Chelsea, auteur de 25 apparitions toutes compétitions confondues pour 3 buts et 5 passes décisives, a en effet été testé positif au Covid-19 et a donc dû être confiné pour se soigner. Et son entraîneur Frank Lampard a donné de très bonnes nouvelles.

« J’ai parlé à Callum et c’est bien qu’il soit complètement rétabli. Je lui ai parlé tout au long de cette première semaine où il a été atteint par la maladie et c’était un moment étrange. Heureusement, il n’a pas trop souffert et nous sommes heureux qu’il s’en soit sorti. Maintenant, il s’agit simplement de prendre les précautions nécessaires avec le reste de l’équipe, ce que nous faisons depuis qu’il a été testé positif pour la première fois, et tout le monde va bien dans le climat actuel », a déclaré l’ancien milieu de terrain anglais dans des propos disponibles sur le site des Blues. Une bonne nouvelle donc pour le principal concerné et le club londonien.