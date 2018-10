Eden Hazard aura connu un grand nombre d’entraîneurs à Chelsea. Arrivé du côté de Londres en 2012, en provenance du LOSC, le capitaine de la sélection belge a vécu une saison plus que compliquée, qu’il a défini comme la plus dure de sa carrière : la saison 2015-2016, sous José Mourinho. Lors de cette saison, les Blues avaient terminé 10e de Premier League. Eden Hazard est revenu sur cette période difficile, avant d’assurer qu’il aimerait travailler à nouveau avec le Portugais. Une interview accordée au média belge HLN.

« En 12 ans, j’ai seulement eu une mauvaise saison : les six derniers mois sous Mourinho. C’est en partie de ma faute. [...] Mais si on me demande maintenant avec quel entraîneur j’aimerais travailler à nouveau, je dirais Mourinho », a ainsi déclaré le joueur du mois de septembre de Premier League. Un nouveau soutien pour José Mourinho, dont le début de saison du côté de Manchester United est vivement critiqué.