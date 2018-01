Libre en juin 2020, Eden Hazard n’a toujours pas prolongé à Chelsea, qui espère le faire rester. Au mois de décembre, le père de la star belge avait confié au journal Le Soir : « Eden a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l’intérêt du Real Madrid où il se verrait bien. Mais, à l’heure où je vous parle il n’y a aucun contact ».

Interrogé ce week-end, Hazard a réagi aux propos de son père. Ses propos sont relayés par AS. « Mon papa dit parfois des bêtises. Oui, j’ai parlé avec lui. Il n’y a pas de souci. Je suis concentré sur Chelsea. J’ai encore un contrat de deux ans et je suis heureux ici. Comme je l’ai dit 10 fois déjà, je veux terminer la saison et après on verra. Mais je suis bien ici ».