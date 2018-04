Malgré des statistiques loin d’être ridicules, Eden Hazard est bien moins flamboyant que la saison passée. L’ailier belge qui affiche 16 buts et 11 passes décisives en 45 matches admet qu’il a connu des moments difficiles comme le rapporte le Mirror : « Ce n’est pas si bon, non. Je me suis blessé en début de saison et ce n’était pas facile de revenir après ça. J’ai ensuite très bien joué les deux premiers mois de la saison, mais quand l’équipe avait besoin de moi lors du match contre le Barça en Champions League, je n’ai pas bien joué. »

Au-delà de l’aspect individuel, Eden Hazard est globalement déçue de la saison de Chelsea : « Je ne pense pas avoir bien joué ces deux derniers mois. Oui, j’ai marqué des buts - c’est pourquoi je suis sur le terrain - mais ce que je veux le plus, c’est que mon équipe gagne. Quand nous ne gagnons pas, je ne peux pas être heureux. Nous sommes cinquièmes en Premier League et nous sommes hors de la Ligue des Champions. Nous n’avons pas gagné la Coupe de la Ligue. C’est donc une mauvaise saison. »