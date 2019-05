S’il ne cache plus ses envies de départ depuis longtemps, Eden Hazard risque de mettre son futur de côté dans les semaines à venir. Qualifiés pour la finale de l’Europa League après une victoire aux tirs au but face à Francfort, ses coéquipiers et lui-même affronteront Arsenal le 29 mai prochain à Baku.

S’il se pourrait que cette rencontre soit la dernière avec les Blues pour le Belge, le milieu de terrain refuse pour le moment de penser mercato, comme expliqué devant la caméra de BT Sport : « Je ne pense pas à ça. Je pense seulement à gagner quelque chose pour ce club, pour cette équipe. Si c’est mon dernier match, je vais essayer de tout faire. Sinon, on verra. Dans mon esprit, je ne sais pas encore, je pense juste à gagner des matchs et c’est tout. » L’avenir d’Eden Hazard n’a pas fini d’animer le marché des transferts.